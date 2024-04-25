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Бизнес ,  
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Хуснуллин не увидел сложности в строительстве съездов ВСМ к двум городам

Хуснуллин: сложностей в строительстве съездов ВСМ к Твери и Новгороду нет
Тверь
Тверь (Фото: Алексей Зотов / ТАСС)

Непреодолимых сложностей в вопросе съездов с основной ветки высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Тверь и Великий Новгород нет, заявил РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

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Фото:Лев Федосеев / ТАСС

Ранее источники РБК сообщили, что организация съездов к этим городам стала «дискуссионным вопросом». Сооружение было предусмотрено в финансовой модели и прогнозном пассажиропотоке, но их строительство пока не включали в проект. Без съездов пассажиропоток ВСМ к 2030 году сократится на 10–11%, с 22,89 млн до 20,54 млн.

Хуснуллин отметил, что этим вопросом сейчас занимается РЖД. «Все в рабочем порядке решается. Я убежден, что все вопросы будут решены. Никаких непреодолимых сложностей я там не вижу», — добавил он.

Суммарный пассажиропоток ВСМ к 2030 году должен составить 23 млн пассажиров. Запуск движения по новой ветке Минтранс ожидает к 2028 году.

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Теги
ВСМ Марат Хуснуллин РЖД Тверь Великий Новгород
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