Хуснуллин: сложностей в строительстве съездов ВСМ к Твери и Новгороду нет

Хуснуллин не увидел сложности в строительстве съездов ВСМ к двум городам

Тверь (Фото: Алексей Зотов / ТАСС)

Непреодолимых сложностей в вопросе съездов с основной ветки высокоскоростной магистрали (ВСМ) в Тверь и Великий Новгород нет, заявил РБК вице-премьер Марат Хуснуллин.

Ранее источники РБК сообщили, что организация съездов к этим городам стала «дискуссионным вопросом». Сооружение было предусмотрено в финансовой модели и прогнозном пассажиропотоке, но их строительство пока не включали в проект. Без съездов пассажиропоток ВСМ к 2030 году сократится на 10–11%, с 22,89 млн до 20,54 млн.

Хуснуллин отметил, что этим вопросом сейчас занимается РЖД. «Все в рабочем порядке решается. Я убежден, что все вопросы будут решены. Никаких непреодолимых сложностей я там не вижу», — добавил он.

Суммарный пассажиропоток ВСМ к 2030 году должен составить 23 млн пассажиров. Запуск движения по новой ветке Минтранс ожидает к 2028 году.