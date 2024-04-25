В Кривом Роге второй раз за день раздались взрывы

В Кривом Роге второй раз за день прогремели взрывы

Люди в бомбоубежище (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

В Кривом Роге в Днепропетровской области второй раз за день прогремел взрыв, сообщают «Страна.ua», «РБК Украина» и «Суспильне».

По информации изданий, они раздались с разницей в час — около 12:00 и 13:00 мск. В это время в регионе действовала воздушная тревога, сейчас сигналы отключили.

Глава областной военной администрации Сергей Лисак сообщил о работе ПВО.

Ранее днем взрывы раздались в Черкасской области. Местные власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.