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Военная операция на Украине ,  
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В Кривом Роге второй раз за день прогремели взрывы

В Кривом Роге второй раз за день раздались взрывы
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Военная операция на Украине
Люди в бомбоубежище
Люди в бомбоубежище (Фото: Анастасия Власова / Getty Images)

В Кривом Роге в Днепропетровской области второй раз за день прогремел взрыв, сообщают «Страна.ua», «РБК Украина» и «Суспильне».

По информации изданий, они раздались с разницей в час — около 12:00 и 13:00 мск. В это время в регионе действовала воздушная тревога, сейчас сигналы отключили.

Глава областной военной администрации Сергей Лисак сообщил о работе ПВО.

В Центральной Украине прогремели взрывы
Политика
Люди в бомбоубежище

Ранее днем взрывы раздались в Черкасской области. Местные власти сообщили о повреждении инфраструктурного объекта.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

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Теги
Украина взрывы Кривой Рог
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