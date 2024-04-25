Гладков снял с должности главу Алексеевского округа

Алексей Калашников (Фото: Алексеевский городской округ)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от должности руководителя Алексеевского городского округа из-за жалоб жителей города.

Губернатор уточнил, что претензии к работе Алексея Калашникова накопились за последнее время. «Множество жалоб поступает от жителей, проекты не реализуются, системные ошибки повторяются», — рассказал Гладков.

Так, несколько недель назад он отстранил главу округа от восстановления домов в Новой Таволжанке из-за срыва сроков, переложив эту работу на другой муниципалитет.

Глава региона считает, что допущенные в работе ошибки необходимо исправлять и принимать меры, чтобы они не повторялись. «У Алексея Николаевича (Калашникова. — РБК) такого стремления я не увидел», — отметил Гладков.

Муниципалитет временно возглавил первый заместитель его руководителя Алексей Горбатенко.

Сам Калашников в своем обращении отметил, что руководил округом два года. «Это совсем небольшой срок, но я делал то, что мог и считал нужным», — сказал он.

Населенные пункты в Алексеевском городском округе, как и многие другие в Белгородской области, периодически попадают под обстрелы и атаки дронов. Так, в середине марта 2024 года на хутор Власов упал и затем взорвался беспилотник, обошлось без последствий.