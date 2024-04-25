 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Гладков снял с должности главу Алексеевского округа

Гладков уволил главу Алексеевского округа из-за жалоб жителей
Сюжет
Военная операция на Украине
Алексей&nbsp;Калашников
Алексей Калашников (Фото: Алексеевский городской округ)

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков освободил от должности руководителя Алексеевского городского округа из-за жалоб жителей города.

Губернатор уточнил, что претензии к работе Алексея Калашникова накопились за последнее время. «Множество жалоб поступает от жителей, проекты не реализуются, системные ошибки повторяются», — рассказал Гладков.

Так, несколько недель назад он отстранил главу округа от восстановления домов в Новой Таволжанке из-за срыва сроков, переложив эту работу на другой муниципалитет.

Гладков сообщил об атаках дронов ВСУ на несколько населенных пунктов
Политика

Глава региона считает, что допущенные в работе ошибки необходимо исправлять и принимать меры, чтобы они не повторялись. «У Алексея Николаевича (Калашникова. — РБК) такого стремления я не увидел», — отметил Гладков.

Муниципалитет временно возглавил первый заместитель его руководителя Алексей Горбатенко.

Сам Калашников в своем обращении отметил, что руководил округом два года. «Это совсем небольшой срок, но я делал то, что мог и считал нужным», — сказал он.

Населенные пункты в Алексеевском городском округе, как и многие другие в Белгородской области, периодически попадают под обстрелы и атаки дронов. Так, в середине марта 2024 года на хутор Власов упал и затем взорвался беспилотник, обошлось без последствий.

Гладков снял с должности главу Алексеевского округа
Гладков снял с должности главу Алексеевского округа

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Белгородская область Вячеслав Гладков чиновник увольнение
Материалы по теме
Белгородский губернатор сообщил о сбитом беспилотнике
Политика
Силы ПВО сбили четыре снаряда над Белгородской областью
Политика
Гладков назвал число жертв обстрелов в Белгородской области
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Украинская бригада отвергла обвинения в сдаче позиций Политика, 14:11
Белоруссия заявила о попытке удара дронами по Минску с территории Литвы Политика, 13:59
В ЦСКА ответили на обвинения в подкупе арбитров в Кубке УЕФА Спорт, 13:58
КХЛ назвала лучших игроков финала Кубка Гагарина Спорт, 13:57
Названы популярные в Москве цифровые госуслуги в сфере градостроительства Город, 13:55
В Кривом Роге второй раз за день прогремели взрывы Политика, 13:52
В Петербурге водитель врезался в разводившийся мост Общество, 13:47
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Сенатор назвал решение Байдена по Афганистану «зеленым светом» Путину Политика, 13:43
Силуанов заявил, что в России назрела «донастройка» налогов Экономика, 13:41
Гладков снял с должности главу Алексеевского округа Политика, 13:39
Кремль отнесся к решению Канады по российскому титану с пониманием Экономика, 13:38
В КАМАЗе заявили, что не ищут партнера по «Москвичу», кроме китайской JAC Бизнес, 13:29
Мошенники на удаленке: как не потерять деньги при работе с внештатником Pro, 13:27
Макрон предупредил о смерти Европы Политика, 13:23