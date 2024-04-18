СК предъявил обвинения четверым полковникам ВСУ в массовых убийствах

Четверым полковникам Вооруженных сил Украины (ВСУ) предъявлены заочные обвинения в массовых убийствах по ходатайству Следственного комитета, сообщили ТАСС в Хамовническом суде Москвы.

«В суд поступило ходатайство об аресте полковников Павла Федосенко, Федора Ярошевича и Андрея Матвиишина. Ранее суд заочно арестовал еще одного полковника ВСУ Дмитрия Храпача», — рассказали собеседники агентства в суде. Все трое обвиняются по ходатайству СК за убийство двух и более лиц — по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса.

Суть обвинений в отношении украинских военных в суде не раскрыли.

По данным газеты «Коммерсантъ», четырех полковников обвиняют также в применении запрещенных средств и методов войны — ст. 351 Уголовного кодекса. Во всех преступлениях они, как считают следователи, выступали организаторами, а исполнили их подчиненные старших офицеров.

Полковник Ярошевич ранее уже был заочно арестован Басманным районным судом Москвы. Ему вменили организацию удара ракетой «Точка-У» по вокзалу в Краматорске, при котором погибли не менее 50 человек, еще 100 получили ранения.

Храпача не только заочно арестовали, но и осудили — Верховный суд ДНР в 2023 году признал его организатором обстрела Донецка, произведенного «по мотивам ненависти и вражды в отношении отдельной социальной группы», из РСЗО.

Полковник Федосеенко, как отмечает «Коммерсантъ», находится под следствием не только в России, но и на Украине, где его обвиняют в халатности, приведшей к большим потерям, и в дезертирстве.