Как выглядят муляжи бомб, которые закладывали под мосты в Твери

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Сотрудники ФСБ задержали в Твери двух человек, которые закладывали под мосты муляжи бомб. Следствию известно, что они установили муляжи по крайней мере под двумя автомобильными мостами через реку Тверца, а потом позвонили и сообщили о заложенных устройствах.

На кадрах, которые показало ФСБ, видно, как оперативники спецслужбы задерживают подозреваемых в квартире. Также показаны кадры с мостами, на которых видны муляжи бомб, заложенные в конструкциях инженерного сооружения.