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Наводнения в России ,  
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«Росатом» показал фото урановых скважин, на которые жаловались экологи

«Росатом» показал фото урановых скважин под Курганом, названных затопленными
Сюжет
Наводнения в России

Фото: «Росатом»
Фото: «Росатом»
Фото: «Росатом»
Фото: «Росатом»
Фото: «Росатом»
Фото: «Росатом»
Фото: «Росатом»
Фото: «Росатом»
Фото: «Росатом»

Горнорудный дивизион «Росатома» показал фотографии законсервированных скважин уранового месторождения Добровольное в Курганской области. Снимки приводит агентство ТАСС.

Ранее, 12 апреля, курганский Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения сообщил, что из-за затоплений в реку Тобол смыло радионуклиды на месторождении Добровольное.

«Росатом» назвал сообщения дезинформацией, подчеркнув, что угроза затопления как отработанных, так и действующих скважин отсутствует. Они находятся на возвышенности и удалении от воды, так что паводки их не затронули, пояснили в госкорпорации.

«Росатом» опроверг данные о затоплении урановых скважин под Курганом
Общество
Пойма реки Тобол в окрестностях Кургана

В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков призывал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.

Уровень воды в Тоболе у Кургана 19 апреля поднялся до 1008 см и побил исторический максимум 1994 года — 10 м. По данным на утро 25 апреля, он опустился до 920 м.

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Теги
Курган Курганская область река Тобол уран Росатом добыча урана
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