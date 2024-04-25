«Росатом» показал фото урановых скважин, на которые жаловались экологи
Горнорудный дивизион «Росатома» показал фотографии законсервированных скважин уранового месторождения Добровольное в Курганской области. Снимки приводит агентство ТАСС.
Ранее, 12 апреля, курганский Фонд общественного контроля за состоянием окружающей среды и благополучием населения сообщил, что из-за затоплений в реку Тобол смыло радионуклиды на месторождении Добровольное.
«Росатом» назвал сообщения дезинформацией, подчеркнув, что угроза затопления как отработанных, так и действующих скважин отсутствует. Они находятся на возвышенности и удалении от воды, так что паводки их не затронули, пояснили в госкорпорации.
В Курганской области с 8 апреля из-за угрозы наводнения действует режим ЧС. Губернатор региона Вадим Шумков призывал местных жителей «не испытывать судьбу» и не оставаться на подтопляемых территориях.
Уровень воды в Тоболе у Кургана 19 апреля поднялся до 1008 см и побил исторический максимум 1994 года — 10 м. По данным на утро 25 апреля, он опустился до 920 м.
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