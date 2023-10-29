Пожар на объекте ЛУКОЙЛа в Коми перебросился на резервуар с нефтью

Ситуация со взрывом в Коми на объекте «ЛУКОЙЛ-Усинскнефтегаз» осложнилась, пожар перекинулся на резервуар с нефтью, сообщила министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич в своем телеграм-канале.

«Возгорание перекинулось на соседний резервуар, в котором есть нефть. Первая емкость развалилась, ее тушат, второй резервуар заполнен нефтью на высоту от пяти-семи метров», — написала она.

Киселевич отметила, что нефтепровод находится под землей, угрозы нет. Резервуары, соседние с горящими, наполнены водой, добавила она.

В 11:30 29 октября в поселке Возей (в 70 км от Усинска) произошел взрыв резервуара ЛУКОЙЛа, предназначенного для содержания нефти. После этого начался пожар. По словам министра, на момент взрыва резервуар был пуст.

Предположительно, взрыв произошел в результате детонации остаточных газов.

В результате происшествия один человек погиб и один пострадал, написала Киселевич в телеграм-канале. Погибший был работником от организации, которая проводила ремонт на объекте. Пострадавший — монтажник на предприятии — получил ожоги второй и третьей степени, у него поражено 30% поверхности тела.