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Благовещенск накрыла песчаная буря. Видео

Появилось видео с желтым небом в Благовещенске из-за песчаной бури

Благовещенск накрыла песчаная буря. Видео
Video

В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури, пришедшей с территории Монголии и Китая. Одновременно с этим в городе прошел первый в 2024 году дождь, выпало 67% месячной нормы осадков.

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Фото:primpogoda.official / Instagram

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Теги
Благовещенск песчаная буря Амурская область
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