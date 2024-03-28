Благовещенск накрыла песчаная буря. Видео
В Благовещенске небо окрасилось в желтый цвет из-за песчаной бури, пришедшей с территории Монголии и Китая. Одновременно с этим в городе прошел первый в 2024 году дождь, выпало 67% месячной нормы осадков.
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