Посольству России запретили возложить венки к «Духу Эльбы» в США

Фото: Russian Embassy in the USA / Global Look Press

США третий год подряд не разрешают дипломатам возложить венки к обелиску в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне», — приводит его слова пресс-служба посольства. Антонов выразил надежду, что «рано или поздно» в США осознают важность «Духа Эльбы» как «основы для равноправных и взаимовыгодных отношений».

Армии СССР и США встретились недалеко от города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. В результате остатки германской армии были расколоты на две части. Мемориал «Дух Эльбы» открыли в апреле 1995 года — в 50-ю годовщину события.

На бронзовой плите мемориала выгравированы советские и американские солдаты, жмущие друг другу руки, и текст на английском и русском языках: «Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года».