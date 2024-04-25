 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посольству России запретили возложить венки к «Духу Эльбы» в США

Посол Антонов: США третий год запрещают России возложить венки к «Духу Эльбы»
Фото: Russian Embassy in the USA / Global Look Press
Фото: Russian Embassy in the USA / Global Look Press

США третий год подряд не разрешают дипломатам возложить венки к обелиску в память о встрече советских и американских солдат на Эльбе в 1945 году, заявил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

«Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне», — приводит его слова пресс-служба посольства. Антонов выразил надежду, что «рано или поздно» в США осознают важность «Духа Эльбы» как «основы для равноправных и взаимовыгодных отношений».

Антонов сообщил об отмене в США церемонии в память о встрече на Эльбе
Политика
Реконструкция встречи на Эльбе в Торгау

Армии СССР и США встретились недалеко от города Торгау на Эльбе 25 апреля 1945 года. В результате остатки германской армии были расколоты на две части. Мемориал «Дух Эльбы» открыли в апреле 1995 года — в 50-ю годовщину события.

На бронзовой плите мемориала выгравированы советские и американские солдаты, жмущие друг другу руки, и текст на английском и русском языках: «Эта мемориальная доска посвящается боевому содружеству советских, американских и союзнических вооруженных сил в битве против тирании в годы Второй мировой войны и символизирует встречу советских и американских войск на реке Эльба 25 апреля 1945 года».

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Анатолий Антонов США мемориал ежегодная церемония
Материалы по теме
Антонов объяснил стремлением доминировать антироссийские санкции США
Политика
Антонов назвал новые санкции США «пальбой без разбора»
Политика
Антонов заявил о неприемлемости вступления Украины в НАТО
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
Бизнес все больше полагается на ИИ в вопросах найма. Чем заменяют эйчаров Pro, 09:28
В Минпромторге сообщили, что «Ашан» останется в России Экономика, 09:27
Суд отправил в СИЗО третьего фигуранта дела бывшего замминистра обороны Политика, 09:13
В Москве из-за репетиций парада к 9 мая перекроют несколько улиц Общество, 09:10
Самолеты на фритюре: как экотренд навредил рынку продуктов питания Pro, 09:07
Доступ к станку: почему растет рынок лизинга Дискуссионный клуб, 09:00
Минздрав убрал антибиотики и гормоны из стандарта лечения ОРВИ Общество, 08:56
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
В Центральной Украине прогремели взрывы Политика, 08:50
Метод «лишь бы продать» устарел. Следите за дебиторской задолженностью Pro, 08:47
Посольству России запретили возложить венки к «Духу Эльбы» в США Политика, 08:40
Суд не увидел вброса бюллетеней на видео с женщиной на коленях у урны Политика, 08:38
Оставить ли Слишковича тренером «Спартака»? Мнения специалистов Спорт, 08:30
Матвиенко исключила «закручивание гаек» в России Политика, 08:25
Движение автомобилей по Крымскому мосту временно перекрыли Политика, 08:14