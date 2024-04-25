Во Франции уничтожили 2 млн бутылок Perrier из-за заражения бактериями

Компания Nestlé Waters уничтожила 2 млн бутылок минеральной воды Perrier из-за заражения скважины, в которой добывают воду, бактериями фекального происхождения. Об этом сообщает газета Le Monde со ссылкой на заявление компании.

Партию минералки уничтожили в качестве меры предосторожности. Бактериальное заражение воды кишечными и синегнойными палочками обнаружили ранее на площадке компании во французском городе Вержезе. Власти города потребовали от Nestlé немедленно прекратить эксплуатацию скважины.

По данным компании, заражение воды произошло из-за сильных дождей во время урагана Моника в марте, сообщает Le Monde.

В феврале 2024 года европейская ассоциация защиты прав потребителей Foodwatch подала иск к компании Nestle. В ассоциации заявили, что производитель использует на заводах во Франции запрещенные методы очистки воды марок Vittel и Perrier.

Французское подразделение Nestle очищало загрязненную воду с помощью ультрафиолета и угольных фильтров. Такие методы очистки считаются достаточными для обеспечения чистоты водопроводной воды, однако не используются в Евросоюзе для производства бутилированной минеральной воды.