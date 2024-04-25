На юге Италии нашли доримский некрополь VIII—VII вв. до нашей эры

Доримский некрополь обнаружили в городе Амороси на юге Италии. Захоронения в нем датируются VIII—VII вв. до нашей эры, сообщила пресс-служба администрации города в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Некрополь обнаружили во время предварительных работ в ходе строительства электростанции для высокоскоростного поезда. По данным Reuters, захоронение площадью 13 тыс. кв. м. включает в себя 88 гробниц. В них обнаружили оружие, вазы и бронзовые украшения.

Мэр города Кармин Качильо заявил, что археологическое открытие имеет большое значение для истории итальянской культуры.

Доримским периодом в Италии считаются времена, когда нынешнюю территорию страны населяли различные племена: лигуры, сиканы, финикийцы, этруски. Последние основали постоянные поселения в этом регионе в VIII в. до нашей эры и оказали большое влияние на римскую культуру. В частности, ранней фазой культуры этрусков и ранней культурой железного века Италии считается Вилланова (ок. 900-700 гг. до нашей эры). В стране периодически находят некрополи этого периода.

В конце 2023 года в Краснодарском крае в ходе строительства дорожной развязки обнаружили древний некрополь. Захоронения площадью 2 тыс. кв. м находились в 15 км от Новороссийска.

Древний могильник соорудили IV—III вв., в нем нашли более 20 погребений. В некрополе сохранились кости людей и животных, а также личные вещи — украшения, изделия из железа, столовая посуда, уточнили археологи.