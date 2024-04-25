 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

На юге Италии нашли доримский некрополь VIII—VII вв. до нашей эры

На юге Италии нашли доримский некрополь VIII—VII вв. до нашей эры

Доримский некрополь обнаружили в городе Амороси на юге Италии. Захоронения в нем датируются VIII—VII вв. до нашей эры, сообщила пресс-служба администрации города в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Некрополь обнаружили во время предварительных работ в ходе строительства электростанции для высокоскоростного поезда. По данным Reuters, захоронение площадью 13 тыс. кв. м. включает в себя 88 гробниц. В них обнаружили оружие, вазы и бронзовые украшения.

Мэр города Кармин Качильо заявил, что археологическое открытие имеет большое значение для истории итальянской культуры.

Доримским периодом в Италии считаются времена, когда нынешнюю территорию страны населяли различные племена: лигуры, сиканы, финикийцы, этруски. Последние основали постоянные поселения в этом регионе в VIII в. до нашей эры и оказали большое влияние на римскую культуру. В частности, ранней фазой культуры этрусков и ранней культурой железного века Италии считается Вилланова (ок. 900-700 гг. до нашей эры). В стране периодически находят некрополи этого периода.

На Кубани при строительстве дороги обнаружили древний некрополь
Общество
Фото:chnm.rosavtodor.gov.ru

В конце 2023 года в Краснодарском крае в ходе строительства дорожной развязки обнаружили древний некрополь. Захоронения площадью 2 тыс. кв. м находились в 15 км от Новороссийска.

Древний могильник соорудили IV—III вв., в нем нашли более 20 погребений. В некрополе сохранились кости людей и животных, а также личные вещи — украшения, изделия из железа, столовая посуда, уточнили археологи.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Италия некрополь история
Материалы по теме
На Кубани при строительстве дороги обнаружили древний некрополь
Общество
Археологи нашли в Москве старинный некрополь
Общество
В Нагорном Карабахе нашли античный некрополь
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 98,91 (-0,65) Инвестиции, 24 апр, 17:11 Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 92,51 (-0,79) Инвестиции, 24 апр, 17:11
На юге Италии нашли доримский некрополь VIII—VII вв. до нашей эры Общество, 01:50
МИД объяснил недопуск россиян на рейсы из Турции в Мексику давлением США Политика, 01:31
Аналитики заявили о риске для доллара из-за конфискации активов России Политика, 01:05
Захарова объяснила вето России на резолюцию США по безопасности в космосе Политика, 00:46
В Варшаве в течение месяца будут включать сигналы тревоги для проверки Политика, 00:40
СК отчитался о постановке бывших мигрантов на воинский учет в Дагестане Общество, 00:26
«Эксперимент удался». Что говорят об итогах плей-офф КХЛ Спорт, 00:00
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
АКРА оценила эффект для бюджета от налоговой реформы Экономика, 00:00
Хуситы заявили об ударе по американскому эсминцу в Аденском заливе Политика, 24 апр, 23:38
ЕК предложит санкции из-за торговли Северной Кореи с Россией Политика, 24 апр, 23:14
Россия наложила вето на резолюцию ООН о запрете ядерного оружия в космосе Политика, 24 апр, 23:10
В США подтвердили распоряжение Байдена передать Украине ракеты ATACMS Политика, 24 апр, 23:03
Общественники рассказали о содержании замминистра обороны Иванова в СИЗО Политика, 24 апр, 22:48
Белый дом не исключил «тактические успехи» России, несмотря на помощь ВСУ Политика, 24 апр, 22:42