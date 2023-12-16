На Кубани при строительстве дороги обнаружили древний некрополь

В Краснодарском крае археологи обнаружили древний некрополь при строительстве дорожной развязки, сообщило Управление федеральных автомобильных дорог «Черноморье».

Ученые из Института археологии РАН уточнили, что захоронения находились в узкой балке у поселка Верхнебаканский (в 15 км от Новороссийска. — РБК). Там на площади около 2 тыс. кв. м расположен участок древнего могильника IV—III вв. до нашей эры, в котором свыше 20 погребений. В них сохранились кости людей и животных, а также личные вещи — украшения, изделия из железа, столовая посуда, уточнили археологи.

По словам ученых, поселение могло находится на территории современного поселка Верхнебаканский, его жители хоронили усопших в этом могильнике, предположительно на протяжении нескольких поколений. «О том, что это были не греки, говорит оружие местного производства. В то же время предметы греческой культуры, найденные тут же, свидетельствуют, что если погребенные и не стояли на страже афинской цивилизации, то во всяком случае были ей не чужды», — говорится в публикации.

Археологи обнаружили могилу воина, похороненного с конем, поэтому можно утверждать, что если поселения и не было, то на этой территории проживала группа людей с оружием, которая контролировала местность. В некоторых могилах захоронены до пяти человек, значит, они были родственниками. Там же нашли бронзовые и железные мужские перстни с гравировкой, с их помощью специалисты смогут получить информацию о чертах их владельцев.

После изучения артефакты передадут в Новороссийский исторический музей-заповедник.