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В Петербурге к строящейся станции «Театральная» пустили первый поезд

В Петербурге к строящейся станции «Театральная» пустили первый поезд
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К строящейся станции метро «Театральная» в Петербурге запустили первый поезд. Он был грузовым и перевозил строительные материалы для проведения работ на станции. Состав состоял из мотовозов и двух платформ.

Станцию собираются открыть не ранее 2028 года. Она будет располагаться на желтой линии петербургского метро.

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