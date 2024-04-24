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Дело Тимура Иванова ,  
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Общественники рассказали о содержании замминистра обороны Иванова в СИЗО

ОНК сообщил об отсутствии жалоб на содержание в СИЗО у замминистра Иванова
Сюжет
Дело Тимура Иванова
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: пресс-служба судов города Москвы / Reuters)

Арестованный по делу о взятке в особо крупном размере замглавы Минобороны Тимур Иванов находится в карантинной камере «Лефортово» и жалоб на условия содержания не имеет, рассказал ТАСС первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.

«Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2, соседей у него нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности. Сказал, что в камере чисто», — рассказал Зуев.

По его словам, Иванова кормили комплексным ужином с рыбой, также его посетил врач. «С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — сказал член ОНК Дамир Енаев.

Адвокат раскрыл суть обвинений против замглавы Минобороны Иванова
Политика
Тимур Иванов

Суд отправил Иванова под арест на два месяца. Основанием послужили доводы следствия, согласно которым замминистра обороны с учетом занимаемой должности может оказать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться.

Иванову вменяют помощь компаниям, которые взамен бесплатно оказывали для него услуги. По словам адвоката, следствие считает, что фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат заявил, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо». Иванов вину не признает.

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Тимур Иванов взятка Лефортово условия содержания
Тимур Иванов фото

Тимур Иванов

бывший замминистра обороны России
15 августа 1975 года
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