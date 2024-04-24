Общественники рассказали о содержании замминистра обороны Иванова в СИЗО
Арестованный по делу о взятке в особо крупном размере замглавы Минобороны Тимур Иванов находится в карантинной камере «Лефортово» и жалоб на условия содержания не имеет, рассказал ТАСС первый зампредседателя ОНК Москвы Николай Зуев.
«Пока он содержится в карантинной камере в СИЗО-2, соседей у него нет. В самой камере, по его словам, все необходимое имеется: телевизор, холодильник, питьевая вода, постельные и гигиенические принадлежности. Сказал, что в камере чисто», — рассказал Зуев.
По его словам, Иванова кормили комплексным ужином с рыбой, также его посетил врач. «С его слов, хроническими заболеваниями не страдает, на завтра запланирована сдача анализов, а также визит к психологу. Свое моральное состояние оценивает как стабильное, держится», — сказал член ОНК Дамир Енаев.
Суд отправил Иванова под арест на два месяца. Основанием послужили доводы следствия, согласно которым замминистра обороны с учетом занимаемой должности может оказать влияние на свидетелей, уничтожить доказательства или скрыться.
Иванову вменяют помощь компаниям, которые взамен бесплатно оказывали для него услуги. По словам адвоката, следствие считает, что фирмы-подрядчики Минобороны «безвозмездно выполняли строительно-ремонтные работы на объектах, якобы принадлежащих Иванову». Адвокат заявил, что обвинение основано на предположениях, «что совершенно недопустимо». Иванов вину не признает.
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