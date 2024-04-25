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Политика ,  
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В Варшаве в течение месяца будут включать сигналы тревоги для проверки

В Варшаве в течение месяца будут тестировать систему оповещения
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

В Варшаве в течении месяца будут включать сирены тревоги в рамках тестирования системы оповещения, сообщила пресс-служба Мазовецкого воеводского управления.

«Включение сирен <...> может произойти в рабочие дни с 24 апреля по 24 мая этого года, с 8:00 до 16:00», — говорится в сообщении.

Непрерывный сигнал будет длиться одну — три минуты. В рамках теста будут включаться отдельные сирены в разных частях столицы.

МЧС предупредило о масштабной проверке систем оповещения
Общество
Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

В России 6 марта прошла масштабная проверка системы оповещения граждан. В МЧС говорили, что она проводилась в рамках учений по подготовке к защите населения и территорий от паводков и природных пожаров.

В прошлом году тестирование системы оповещения в России проводили 4 октября, чтобы убедиться в ее работоспособности.

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Теги
сигнал Варшава Польша тестирование проверка сирена оповещения
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