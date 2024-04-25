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Украинец пытался уплыть из страны на надувном матрасе. Видео
Украинец попытался уплыть из страны на надувном матрасе
На Украине задержали мужчину, который пытался на надувном матрасе уплыть в Молдавию.
Погранслужба сообщила, что такой способ предложили украинцу неизвестные, которые связались с ним в мессенджере. За рекомендации по использованию матраса с него попросили €4 тыс., половину он уже отправил авансом. Мужчину задержали пограничники на лодке, его привлекут к административной ответственности.
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