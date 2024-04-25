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Политика ,  
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Украинец пытался уплыть из страны на надувном матрасе. Видео

Украинец попытался уплыть из страны на надувном матрасе

Украинец пытался уплыть из страны на надувном матрасе. Видео
Video

На Украине задержали мужчину, который пытался на надувном матрасе уплыть в Молдавию.

Погранслужба сообщила, что такой способ предложили украинцу неизвестные, которые связались с ним в мессенджере. За рекомендации по использованию матраса с него попросили €4 тыс., половину он уже отправил авансом. Мужчину задержали пограничники на лодке, его привлекут к административной ответственности.

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Фото:Roman Pilipey / Getty Images

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Украина мобилизация украинец
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