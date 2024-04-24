Полиция задержала в Иваново мужчину, угрожавшего прохожим пистолетом

Фото: Никита Попов / РБК

Полицейские города Иваново задержали ранее судимого мужчину, который с помощью оружия выяснял отношение к спецоперации у прохожего, который назвал себя антимилитаристом, сообщил портал Ivanovonews. По информации управления МВД по региону, у задержанного изъяли пистолет ТТ.

Портал уточнил, что задержанный в прошлом году уже устраивал дебоши, разбил окна и машину, писал оскорбления на доме бывшей жены. По словам его экс-супруги, он сам и рассылает сделанные им же видео с угрозами.

В полиции подтвердили, что мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, был судим. Возбуждено уголовное дело по ст. 222 УК — незаконное хранение оружия. У задержанного изъяли боевой пистолет марки ТТ и охотничьи патроны для нарезного огнестрельного оружия калибра 7,62 мм.

«Сотрудники полиции разбираются с задержанным и устанавливают его возможную причастность к иным противоправным деяниям.

Он помещен в ИВС (изолятор временного содержания. — РБК)», — добавили в управлении МВД.