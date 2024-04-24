Кремль назвал спекуляцией сообщения о подозрении Иванова в госизмене

Тимур Иванов (Фото: Минобороны России)

Сообщения о том, что заместителя министра обороны России Тимура Иванова, которого накануне задержали по делу о получении взятки, подозревают в госизмене, являются спекуляцией. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Здесь, вы знаете, все эти рассуждения — это ничто иное как спекуляции вокруг этого дела», — сказал Песков.

Он отметил, что из-за дела Иванова «очень много перетолков» и призвал ориентироваться на официальную информацию от следственных органов и на решение суда.

Иванова задержали вечером 23 июня. Его заподозрили в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), по этой статье грозит до 15 лет лишения свободы. В день задержания чиновника президенту Владимиру Путину и министру обороны Сергею Шойгу доложили о произошедшем.

На следующий день суд арестовал замглавы Минобороны и отправил его в СИЗО до 23 июня. По данным следователей, Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами, заранее объединился с ними для совершения организованной группой преступления. Взятку в особо крупном размере он получил в виде «оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Министерства обороны».

По данным источника «Известий», в рамках этого дела задержаны несколько человек, подозреваемых в участии в передаче денег по «сложной цепочке посредников». Вторым фигурантом дела стал друг Иванова Сергей Бородин. Человек с таким именем ранее занимал пост замглавы департамента расквартирования Минобороны.