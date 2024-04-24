Кадры ареста фигуранта по делу замминистра обороны Иванова. Видео

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Появилось видео избрания ареста Сергею Бородину — второму фигуранту дела о получении взятки заместителем министра обороны России Тимуром Ивановым.

На кадрах из Басманного районного суда Москвы суд зачитывает решение об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 23 июня.

Ему предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса (получение взятки в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 8 до 15 лет.

По версии следствия, Бородин имел дружеские связи с Ивановым, они получали взятки, оказывая услуги «имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны».