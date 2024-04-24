В Кремле ответили на вопрос, были ли контакты Шойгу и Путина по Иванову

Владимир Путин и Сергей Шойгу (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу постоянно общаются, у них регулярные ежедневные контакты, пока идет специальная военная операция (СВО) на Украине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Так он ответил на вопрос, обсуждали ли они тему задержания замминистра обороны Тимура Иванова.

«У верховного главнокомандующего в ходе СВО постоянные контакты с министром обороны, они ежедневные», — заверил он, отвечая на вопрос, общались ли Путин и Шойгу на тему задержания заместителя последнего.

Следствие предъявило замглавы министра обороны Тимуру Иванову, задержанному накануне, обвинение в получении взятки по ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса. Басманный суд Москвы в среду постановил на время следствия арестовать его. Иванова отправят в СИЗО «Лефортово».

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Вместе с замминистра были задержаны несколько человек, которых считают причастными к передаче денег. Вторым фигурантом дела о получении взятки стал Сергей Бородин, он тоже под арестом до 23 июня. Бородину предъявлено обвинение по той же статье, что и Иванову, она предполагает максимальное наказание в виде 15 лет лишения свободы.

По мнению следователей, Бородин — друг замминистра обороны, они получали взятки, оказывая услуги «имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд Минобороны».

Иванова назначили замминистра обороны в 2016 году. Он отвечал за организацию управления имуществом, расквартирование войск, жилищное и медицинское обеспечение вооруженных сил. Под его руководством, в частности, был построен главный храм Вооруженных сил России и близлежащий музейный комплекс «Патриот».