Путину доложили о задержании зама Шойгу

Песков: Путину и Шойгу доложили о задержании замминистра обороны Иванова

Зама Шойгу Тимура Иванова задержали по делу о взятке, сообщил Следственный комитет вечером 23 апреля. В 2019 году замминистра возглавил рейтинг самых богатых силовиков России по версии Forbes

Тимур Иванов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Президенту России Владимиру Путину доложено о задержании замминистра обороны Тимура Иванова. Также заранее был поставлен в известность министр обороны Сергей Шойгу», — сказал он.

О задержании Иванова вечером 23 апреля сообщил Следственный комитет. Ему вменяют часть 6 статьи 290 Уголовного кодекса — взятку в особо крупном размере (согласно примечанию к этой статье, особо крупный размером считается сумма от 1 млн руб.). Виновным по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

Иванов с 1999 года по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области. В 2013-2016 годах возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.

Должность замглавы Минобороны Иванов занял в 2016 году.

Иванов — действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и Заслуженный строитель России.

В 2019 году он возглавил рейтинг самых богатых силовиков страны по версии Forbes. По данным журнала на 2018-й, семейный доход Иванова составил 136,7 млн руб., а доход его самого — 13,6 млн.