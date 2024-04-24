Суд в Новосибирске оштрафовал бар по делу о пропаганде ЛГБТ

Здание, в котором расположен бар «Элтон Джон» (Фото: сервис Google Street View)

Суд в Новосибирске оштрафовал бар «Элтон Джон» на 500 тыс. руб. за пропаганду ЛГБТ (признано экстремистской организацией и запрещено в России), об этом сообщает пресс-служба областного Новосибирского суда.

«Признать ООО «Элтон Джон» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 6.21 КоАП РФ, и подвергнуть его административному наказанию в виде административного штрафа в размере 500 тыс. руб.», — говорится в сообщении.

Бар стал местом съемки видео «Новосибирск. Квирография, серия 3» блогера Карена Шаиняна (признан иноагентом). Экспертиза постановила, что в материале содержатся признаки символики ЛГБТ-организаций, а именно изображение радуги из шести полос.

Сторона защиты заявляла, что видеосюжет не был изготовлен и не распространялся компанией, которой принадлежит бар, и ООО «Элтон Джон» в данном видеоролике не осуществляло пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и предпочтений.

В марте в Оренбурге в связи с работой клуба «Поза» (Pose) заведено уголовное дело по статье об организации деятельности экстремистской организации. Это первое уголовное дело против ЛГБТ-клуба за «экстремизм».