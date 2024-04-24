Минтранс: очередей на КПП на административных границах с новыми регионами нет

Минтранс опроверг очереди на КПП в новых регионах после жалобы Рогозина

Фото: Сергей Батурин / РИА Новости

Очередей у пунктов пропуска на административных границах с новыми регионами нет, максимальное ожидание контрольных процедур составляет 1,5 часа, сообщил Минтранс.

По его данным, задачи по обустройству КПП на административных границах Ростовской области и Крыма с новыми регионами, поставленные на 2022 и 2023 год, выполнены. Модернизированы 10 пунктов пропуска, обустроены новые коридоры и дополнительные полосы движения, сообщает министерство.

«Реализация мероприятий позволила увеличить пропускную способность в 2,5 раза — до 35 тыс. транспортных средств в сутки. Очередей в пунктах пропуска нет. Максимальное время в пути сократилось с трех суток до полутора-двух часов. Кратно сократились сроки доставки грузов», — отметили в Минтрансе.

Сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин ранее заявил, что на границе Крыма и Ростовской области с новыми регионами перед КПП стоят «многокилометровые» очереди, грузовики и легковой транспорт ждут проезда по несколько суток.

В прошлом году началось обустройство пунктов пропуска, проблему удалось снять, но временно, сказал он. Рогозин попросил организовать проверку Минтранса, поскольку именно это ведомство создает условия для работы пограничников. Заместитель генерального прокурора Анатолий Разинкин допустил проведение проверки.