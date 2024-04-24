Финдиректору Whoosh выдали предупреждение из-за слов о росте тарифов

Блок по конкуренции и антимонопольному регулированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) выдал предупреждение финансовому директору сервиса Whoosh Александру Синявскому из-за роста стоимости тарифов аренды самокатов.

«Предостережение выдано в связи с публичным высказыванием финансового директора компании Whoosh Александра Синявского о возможном существенном росте стоимости тарифов на услуги аренды самокатов», — говорится в публикации на сайте комиссии.

В ЕЭК подчеркнули, что «публичное заявление может оказать существенное влияние на товарный рынок услуг по аренде самокатов и привести к нарушениям конкуренции».

Ранее Синявский допустил, что есть потенциальная возможность для повышения тарифов Whoosh из-за инфляции и других факторов. «Это не есть наша стратегическая установка — растить тарифы по максимуму. Но, с другой стороны, учитывая инфляцию и все остальные факторы, нам, естественно, нужно покрывать все эти издержки», — объяснял он.

По итогам 2023 года выручка Whoosh увеличилась в 1,7 раз и достигла 10,73 млрд руб. Синявский допустил, что по итогам 2024 года, она может вырасти минимум на 30%.