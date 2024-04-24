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Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
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Глава ФБР заявил о риске атаки в США, подобной «Крокусу»

В ФБР заявили об опасениях из-за атаки, подобной теракту в «Крокусе»
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Теракт в «Крокус Сити Холле»

Федеральное бюро расследований (ФБР) все больше опасается возможности атак в США, аналогичных теракту в подмосковном «Крокусе», заявил NBC News директор ФБР Кристофер Рей.

«Мы все больше обеспокоены возможностью какой-то скоординированной атаки здесь, [в США], которая может не сильно отличаться от того, что мы видели в российском концертном зале несколько недель назад из-за нападения ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, запрещенная в России террористическая организация)», — сказал он.

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Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ.

Теги
ФБР глава ФБР теракт США «Крокус Сити Холл»
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