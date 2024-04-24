Глава ФБР заявил о риске атаки в США, подобной «Крокусу»

Федеральное бюро расследований (ФБР) все больше опасается возможности атак в США, аналогичных теракту в подмосковном «Крокусе», заявил NBC News директор ФБР Кристофер Рей.

«Мы все больше обеспокоены возможностью какой-то скоординированной атаки здесь, [в США], которая может не сильно отличаться от того, что мы видели в российском концертном зале несколько недель назад из-за нападения ИГИЛ («Исламское государство», ИГ, запрещенная в России террористическая организация)», — сказал он.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. В результате теракта погибли 145 человек, в том числе шестеро детей, более 550 пострадали. Ответственность за атаку взяла на себя ИГИЛ.