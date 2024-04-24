В КНДР сравнили американскую помощь Украине с переливанием крови

Американская военная помощь — «психотропное вещество» и «попытки переливания крови» для Украины, заявил министр иностранных дел Северной Кореи Им Чхон Иля, передает Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По его словам, такие меры не помогут изменить ход военной операции. Он добавил, что поле боя на Украине превратилось в «кладбище вооружений США и НАТО», а Вашингтон использует конфликт в собственных целях — для «обогащения своих военных монополий».

Ранее палата представителей и сенат конгресса США поддержали законопроект, который подразумевает $60,84 млрд для Украины. Теперь документ отправится к американскому президенту Джо Байдену, который пообещал подписать его «незамедлительно».

Москва осуждает как военную, так и финансовую поддержку Киева. В Кремле заявили, что одобрение помощи еще больше обогатит США и еще больше разорит Украину.