Минздрав заявил об обеспеченности регионов жизненно важными лекарствами

Минздрав заявил об обеспеченности регионов важными лекарствами на восемь месяцев

Фото: Евгений Софийчук / ТАСС

Российские регионы обеспечены лекарствами из перечня жизненно необходимых более чем на восемь месяцев, заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава.

«Ситуация на фармацевтическом рынке Российской Федерации остается стабильной. <…> В настоящее время дефектура медицинских изделий, которая бы влияла на качество оказания медицинской помощи, отсутствует», — сообщили в ведомстве.

Там уточнили, что в 2023 году было выпущено около 6 млрд упаковок препаратов, из них 4 млрд изготовлено в России (69,4% от общего объема).

11 марта RTVI привел данные опроса сообщества «Врачи РФ», по результатам которого 78,5% опрошенных врачей сообщили о дефиците некоторых лекарств в России. Респонденты назвали более 400 наименований отсутствующих в аптеках препаратов, из них 74 препарата входят в перечень жизненно необходимых.

Врачи пожаловались на нехватку антибиотиков, например амоксиклава и ампициллина, препаратов для терапии сахарного диабета, антидепрессантов, некоторых вакцин, гормональных препаратов для женщин и комбинированных оральных контрацептивов.

В 2023 году ассортимент лекарств в аптеках сократился на 11% относительно предыдущего года — с 21,6 тыс. до 19,4 тыс. торговых позиций, показали подсчеты отраслевой аналитической компании DSM Group. Больше всего за год сократилось количество препаратов стоимостью до 100 руб. за упаковку — на 24%. При этом в 2020 году ассортимент дешевых препаратов был в два раза больше.