МО Оренбургский район: уровень воды в Урале опустился на 10 см ниже опасного

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опустился на 10 см ниже опасного

Уровень воды в реке Урал у Оренбурга опустился на 10 см ниже опасного уровня — до 920 см, сообщила пресс-служба муниципального образования Оренбургский район.

«На 6.00 (4:00 по мск) 23 апреля уровень воды в реке Урал у Оренбурга составляет 920 см», — сказано в сообщении.

Он снизился на 11 см за период с 20:00 22 апреля (18:00 по мск). Уровень воды в реке Сакмара у Татарской Каргалы составляет 858 см, добавили в пресс-службе. Опасным на этом участке считается уровень равный 870 см.

В конце марта ряд регионов России столкнулся с паводками. Наиболее масштабные последствия наводнения — в Оренбургской области, в частности в Орске, где 5 апреля прорвало насыпную дамбу. Позднее вода пришла и в областной центр Оренбург.

По состоянию на 22 апреля в регионе подтоплены более 12 тыс. жилых домов и свыше 19 тыс. приусадебных участков. Всего эвакуировано более 17 тыс. человек, в том числе 4947 детей. 737 человек, в том числе 121 ребенок, размещены в ПВР.