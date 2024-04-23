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СК сообщил о следственных действиях с задержанным замом Шойгу

СК сообщил о следственных действиях с задержанным по делу о взятке замом Шойгу
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

С задержанным по делу о получении взятки замминистра обороны Тимуром Ивановым проводятся необходимые следственные действия, сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

О задержании Иванова ведомство сообщило вечером 23 апреля. Ему вменяют ч. 6 ст. 290 Уголовного кодекса — получение взятки в особо крупном размере (согласно примечанию к этой статье, особо крупным размером считается сумма от 1 млн руб.). Виновным по ней грозит до 15 лет лишения свободы.

Президенту России Владимиру Путину доложили о задержании Иванова, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом также уведомили главу Минобороны Сергея Шойгу, уточнил он.

Путину доложили о задержании зама Шойгу
Политика
Тимур Иванов

Иванов с 1999 по 2012 год работал на предприятиях топливно-энергетического комплекса, затем стал замглавы правительства Московской области. В 2013–2016 годах возглавлял «Оборонстрой» — крупнейший строительный холдинг Минобороны.

Должность замглавы Минобороны Иванов занял в 2016 году.

Иванов — действительный государственный советник I класса (2019), Герой ЛНР (2022) и заслуженный строитель России.

В 2019 году он возглавил рейтинг самых богатых силовиков страны по версии Forbes. По данным журнала на 2018 год, доход семьи Иванова составил 136,7 млн руб., а доход его самого — 13,6 млн.

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Теги
задержание Сергей Шойгу Минобороны следственные действия Следственный комитет
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