Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Дежурные средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинского беспилотника прорваться в воздушное пространство Белгородской области, сообщило Минобороны России.
По его данным, инцидент произошел около 15:20 мск. Дрон уничтожен в воздухе.
Днем губернатор региона Владислав Гладков сообщал об атаке на село Безлюдовка в Шебекино Белгородской области. Утром российские средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над этой областью.
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