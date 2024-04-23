Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике

Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинского беспилотника прорваться в воздушное пространство Белгородской области, сообщило Минобороны России.

По его данным, инцидент произошел около 15:20 мск. Дрон уничтожен в воздухе.

Днем губернатор региона Владислав Гладков сообщал об атаке на село Безлюдовка в Шебекино Белгородской области. Утром российские средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над этой областью.