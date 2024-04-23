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Военная операция на Украине ,  
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Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

Минобороны сообщило о сбитом над Белгородской областью беспилотнике
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС
Фото: Николай Гынгазов / ТАСС

Дежурные средства противовоздушной обороны предотвратили попытку украинского беспилотника прорваться в воздушное пространство Белгородской области, сообщило Минобороны России.

По его данным, инцидент произошел около 15:20 мск. Дрон уничтожен в воздухе.

Беспилотник атаковал село в Белгородской области
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Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Днем губернатор региона Владислав Гладков сообщал об атаке на село Безлюдовка в Шебекино Белгородской области. Утром российские средства ПВО уничтожили четыре реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ольха» над этой областью.

Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью
Украинский беспилотник сбили над Белгородской областью

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Теги
Белгородская область Минобороны беспилотники
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