Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по делу о взятке

Замминистра обороны России задержали по делу о взятке

Тимур Иванов (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщил Следственный комитет (СК).

Подробностей дела в СК не привели.

Тимур Иванов работает заместителем министра с 2016 года. Он курирует вопросы жилищного обеспечения войск, строительство и капремонт объектов министерства и военную ипотеку. Также он занимался вопросами строительства главного храма вооруженных сил.

Находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады.

Владимиру Путину доложили о задержании, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Министр обороны Сергей Шойгу «заранее был поставлен в известность», добавил он.

РБК направил запрос в Министерство обороны.