Замминистра обороны России задержали по делу о взятке
Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщил Следственный комитет (СК).
Подробностей дела в СК не привели.
Тимур Иванов работает заместителем министра с 2016 года. Он курирует вопросы жилищного обеспечения войск, строительство и капремонт объектов министерства и военную ипотеку. Также он занимался вопросами строительства главного храма вооруженных сил.
Находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады.
Владимиру Путину доложили о задержании, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Министр обороны Сергей Шойгу «заранее был поставлен в известность», добавил он.
РБК направил запрос в Министерство обороны.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас