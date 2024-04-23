 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Замминистра обороны России задержали по делу о взятке

Замминистра обороны России Тимура Иванова задержали по делу о взятке
Тимур Иванов
Тимур Иванов (Фото: Алексей Ерешко / ТАСС)

Замминистра обороны России Тимур Иванов задержан по подозрению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК). Об этом сообщил Следственный комитет (СК).

Подробностей дела в СК не привели.

Тимур Иванов работает заместителем министра с 2016 года. Он курирует вопросы жилищного обеспечения войск, строительство и капремонт объектов министерства и военную ипотеку. Также он занимался вопросами строительства главного храма вооруженных сил.

Находится под санкциями США, ЕС, Великобритании и Канады.

Владимиру Путину доложили о задержании, сообщил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Министр обороны Сергей Шойгу «заранее был поставлен в известность», добавил он.

РБК направил запрос в Министерство обороны.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
При участии
Яна Баширова
Минобороны взятка задержание Тимур Иванов
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 16:46
Столтенберг исключил размещение НАТО ядерного оружия в Польше Политика, 22:19
Опасность атаки дронов объявили в Белгородской и Воронежской областях Политика, 22:09
Компания экс-менеджеров «Сбера» застроит бывшие земли посольского городка Бизнес, 21:58
Замминистра обороны России Иванова задержали по делу о взятке⁠ Политика, 21:52
Путину доложили о задержании зама Шойгу Политика, 21:46
Стали известны дата и место прощания с тренером «Салавата» Кольцовым Спорт, 21:43
Фарм-клуб «Ак Барса» стал чемпионом Всероссийской хоккейной лиги Спорт, 21:32
Онлайн-курс Digiital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Замминистра обороны России задержали по делу о взятке⁠ Политика, 21:26
«БКС Мир инвестиций» обновили подборку акций для среднесрочных инвесторов Инвестиции, 21:12
Губернатор сообщил о нескольких обстрелах Курской области Политика, 21:10
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:09
Лишенный медали ОИ за допинг Крушельницкий вошел в состав сборной России Спорт, 21:07
В Евросоюзе связали с Россией «большую проблему» в отношениях с Китаем Политика, 21:05
В Белом доме заявили о ситуации не в пользу Украины в Донбассе Политика, 20:56