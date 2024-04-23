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Спасатели рассказали об эвакуации 300-килограммовой женщины в Москве

Московские спасатели рассказали об эвакуации 300-килограммовой женщины
Фото: DGONews / Telegram
Фото: DGONews / Telegram

Московские спасатели, которые помогали эвакуировать 300-килограммовую женщину из многоэтажного дома на севере Москвы, сделали это с помощью самодельных носилок, сообщила в телеграм-канале пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) города Москвы.

Вечером 23 апреля телеграм-каналы Baza и SHOT сообщили, что фельдшеры скорой не смогли госпитализировать пациентку, которая обратилась за медицинской помощью. По их информации, 300-килограммовая женщина не могла передвигаться самостоятельно и ее пришлось спускать на носилках. Однако уже при попытке пересечь первый пролет с ними у медиков возникли трудности, писал Baza.

К дому, где живет женщина, вызвали спасателей. На место прибыл расчет аварийно-спасательного отряда № 2 московского Пожарно-спасательного центра, уточнили в департаменте.

Как рассказали в пресс-службе, перед спасателями стояла задача спустить пациентку с пятого этажа. В итоге им пришлось делать носилки с помощью штатного оборудования и из подручных материалов.

«К задаче специалисты подошли нестандартно: простыни свернули специальным способом, чтобы уложить на них женщину и расправить под ней. Далее необходимо было переместить заявительницу на щиты, связанные между собой и аккуратно с помощью веревок спускать до первого этажа до специального автомобиля скорой помощи», — сообщили в департаменте.

Операция по эвакуации женщины продолжалась около двух часов, добавили в ведомстве.

В российском МЧС сообщили РБК, что подразделения ведомства не выезжали на место (московский ГОЧСиПБ является органом исполнительной власти города и не подчинен министерству). В столичном минздраве отказались от комментариев.

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Москва ожирение госпитализация
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