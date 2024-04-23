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В Москве врачи скорой не смогли вынести из дома 300-килограммовую женщину

В Москве скорая не смогла госпитализировать 300-килограммовую женщину
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

В Москве фельдшеры скорой помощи не смогли вынести из дома 300-килограммовую женщину, которой потребовалась медицинская помощь, сообщают телеграм-каналы Baza и SHOT.

Инцидент, по данным каналов, произошел в Тимирязевском районе на севере Москвы. Baza пишет, что женщину попытались вынести на носилках с четвертого этажа дома на улице Вучетича, однако уже на первом лестничном пролете у медиков возникли трудности.

Пациентка уже два месяца не встает с постели и не может передвигаться самостоятельно, утверждает Baza. SHOT пишет, что у нее есть проблемы с ногами. По его информации, женщина обратилась к медикам из-за сердечного приступа.

Оба канала пишут, что пациентке 56 лет.

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На место впоследствии вызвали сотрудников МЧС, которые помогли эвакуировать женщину. По информации SHOT, пациентку с четвертого этажа спустили шесть человек. Ее поместили в карету скорой и госпитализировали.

МЧС не ответило на звонок РБК. В Депздраве Москвы сказали, что уточняют информацию.

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