Алиев ответил фразой «нет таких планов» насчет ЕАЭС

Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент страны Ильхам Алиев на международной конференции в Баку, передает Konkret.az.

«У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе», — сказал он.

Азербайджан примет решение, если увидит такие выгоды, пояснил глава государства. Однако, если этого не случится, Баку будет удовлетворен нынешним уровнем сотрудничества, пояснил он.

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Эта организация существует с 2015 года — она заменила существовавшее с 2001 года Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), где также участвовал Таджикистан, а Армения была наблюдателем.

Присоединение Баку к работе ЕАЭС обсуждается не первый год. Страны объединения участвуют в зоне свободной торговли Содружества Независимых Государств (СНГ), куда также входит Азербайджан. Сейчас на пространстве СНГ одновременно действуют два формата сотрудничества: многосторонний между странами этого содружества и регулируемый двусторонними договорами 1990-х годов.

Форматы действуют параллельно из-за политических конфликтов, говорилось в докладе Российского совета по международным делам (РСМД), опубликованном в конце декабря. Такой, в частности, существует между Арменией и Азербайджаном ввиду территориального спора. По этой причине Ереван навряд ли одобрил бы переговоры о зоне свободной торговли с Азербайджаном, отмечали авторы доклада.