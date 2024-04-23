 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Алиев ответил фразой «нет таких планов» насчет ЕАЭС

Алиев: Азербайджан не планирует вступать в ЕАЭС
Ильхам Алиев
Ильхам Алиев (Фото: president.az)

Азербайджан не планирует вступать в Евразийский экономический союз (ЕАЭС), заявил президент страны Ильхам Алиев на международной конференции в Баку, передает Konkret.az.

«У нас нет таких планов, но мы не можем говорить, что это не может стать предметом обсуждения в будущем. Все будет зависеть от того, какие дополнительные экономические выгоды мы получим от того, что станем ближе», — сказал он.

Азербайджан примет решение, если увидит такие выгоды, пояснил глава государства. Однако, если этого не случится, Баку будет удовлетворен нынешним уровнем сотрудничества, пояснил он.

Путин назвал значительным рост ВВП в странах ЕАЭС
Экономика
Владимир Путин

В Евразийский экономический союз (ЕАЭС) входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия. Эта организация существует с 2015 года — она заменила существовавшее с 2001 года Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС), где также участвовал Таджикистан, а Армения была наблюдателем.

Присоединение Баку к работе ЕАЭС обсуждается не первый год. Страны объединения участвуют в зоне свободной торговли Содружества Независимых Государств (СНГ), куда также входит Азербайджан. Сейчас на пространстве СНГ одновременно действуют два формата сотрудничества: многосторонний между странами этого содружества и регулируемый двусторонними договорами 1990-х годов.

Форматы действуют параллельно из-за политических конфликтов, говорилось в докладе Российского совета по международным делам (РСМД), опубликованном в конце декабря. Такой, в частности, существует между Арменией и Азербайджаном ввиду территориального спора. По этой причине Ереван навряд ли одобрил бы переговоры о зоне свободной торговли с Азербайджаном, отмечали авторы доклада.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Теги
Персоны
Азербайджан Ильхам Алиев ЕАЭС
Ильхам Алиев фото

Ильхам Алиев

политик, президент Азербайджана
24 декабря 1961 года
Материалы по теме
Путин назвал значительным рост ВВП в странах ЕАЭС
Экономика
Эксперты оценили перспективы ЕАЭС на внешних рынках
Политика
Песков ответил на вопрос об участии Пашиняна в саммитах СНГ и ЕАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 16:46
Названы города, где для ипотеки нужно получать две-три средних зарплаты Недвижимость, 17:46
Бывший тренер «Спартака» продлил контракт с «Астон Виллой» Спорт, 17:42
Путин предложил Подносовой «как следует поработать» над разгрузкой судов Политика, 17:41
В Минздраве заявили, что ошибочно внесли йод в список лекарств для учета Общество, 17:33
Эксперты на форуме РБК обсудили поддержку молодых предпринимателей Отрасли, 17:31
Как банки будут привлекать клиентов: от новых офисов до длинных вкладов Отрасли, 17:31
Греция дала категоричный ответ на вопрос о поставках С-300 на Украину Политика, 17:31
Говорим красиво и убедительно
Видеоуроки В. Вишневского и 40 других курсов в Уроках Легенд
Подробнее
Президент Германии раздал в Стамбуле 60 кг шаурмы. Видео Политика, 17:25
Алиев ответил фразой «нет таких планов» насчет ЕАЭС Политика, 17:21
Россия назвала четыре страны для возможного русского порта в Африке Бизнес, 17:18
Bloomberg узнал о риске санкций ЕС для десятка фирм за поставки России Политика, 17:17
RTL узнал дату начала суда по делу об экстрадиции Квинси Промеса Спорт, 17:16
В Люберцах актера из рекламы «Снежной королевы» задержали с 1 кг кокаина Общество, 17:07
В США призвали реформировать WADA после скандала с китайскими пловцами Спорт, 17:07