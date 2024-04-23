Появилось видео преследования мигрантом девушек в Челябинске

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В Сети появилось видео, как мигрант на автомобиле в Челябинске преследует на машине едущих на велосипеде чемпионку ММА Ирину Алексееву и ее подругу.

Судя по кадрам с камеры видеонаблюдения, женщины ехали по внутридворовой территории около жилого дома. Серый легковой автомобиль подрезал Алексееву, девушка едва не упала с велосипеда.

После этого водитель подъехал вплотную к велосипедистке. Между ним и Алексеевой началась ссора. В разговоре с очевидцем конфликта девушка сообщила, что водитель «чуть не снес» ее и у нее шоковое состояние. Ее подруга, снимавшая видео, заявила, что «можно вызывать милицию».

Свидетель призвал водителя извиниться перед девушками. Мужчина в автомобиле заявил: «У нас такого нет».

Местный новостной портал 74.RU сообщил, что водителю не понравилось, что спортсменка выглядит «как девочка или как мальчик». По данным «Спорт-Экспресса», мужчина заявил, что таких, как Алексеева, «надо давить».

23 апреля полиция задержала наехавшего на девушек мужчину. Им оказался 24-летний гражданин Таджикистана, который приехал в Челябинскую область в марте 2024 года. По данным правоохранителей, он находится на территории страны нелегально. Автомобиль, на котором передвигался мигрант, он одолжил у старшего брата.

По факту произошедшего региональные отделы МВД и Следственного комитета начали проверки. Нападавшего доставили в полицейский участок, он лично извинился перед девушками и жителями Челябинска.