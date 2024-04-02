На Украине бывшего советника Зеленского задержали по делу о коррупции
Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента, деятельность которой привела к хищению 94,8 млн грн ($2,4 млн) при закупке трансформаторов, сообщали САП в телеграм-канале.
По данным «РБК Украина», речь идет об Артеме Шило, который в последнее время руководил Главным управлением контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Службы безопасности Украины (СБУ). Издание «Зеркало недели» писало, что инициатором его отставки в прошлом месяце был лично президент Владимир Зеленский.
По версии следствия, организованная группа была создана в 2021 году для контроля денежных средств АО «Укржелдорога». С июня по декабрь 2022 года Шило обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов, мотивируя это решение мерами в связи с «угрозой национальной безопасности». По данным САП, поставки осуществлялись по завышенной стоимости, что нанесло ущерб «Укржелдороге» в размере 94,8 млн грн. Эти средства были похищены участниками преступной группировки, считают в САП.
В НАБУ сообщили, что компанию-поставщика возглавлял гражданин Белоруссии, который «имеет прямые связи с Россией». Трансформаторы были закуплены в Узбекистане через зарегистрированную в Болгарии фирму и перепроданы «Укржелдороге». На 53 млн грн ($1,3 млн) на банковских счетах компании-поставщика наложен арест, добавили в НАБУ.
Шило родился в 1990 году в Харькове, окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого. В 2012 году поступил на службу в СБУ, с 2021-го по 2022-й был советником офиса президента. После этого вновь вернулся в СБУ, где за все годы службы стал фигурантом многочисленных коррупционных скандалов.
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