На Украине бывшего советника Зеленского задержали по делу о коррупции

На Украине задержали экс-советника Зеленского по делу о хищении в «Укржелдороге»

Бывшего советника офиса президента Артема Шило задержали по подозрению в хищении $2,4 млн при закупке трансформаторов для «Укржелдороги», сообщили в НАБУ. По данным «Зеркала недели», в марте его уволил из СБУ лично Зеленский

Фото: Михаил Палинчак / ТАСС

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) выявили организованную группу во главе с бывшим советником офиса президента, деятельность которой привела к хищению 94,8 млн грн ($2,4 млн) при закупке трансформаторов, сообщали САП в телеграм-канале.

По данным «РБК Украина», речь идет об Артеме Шило, который в последнее время руководил Главным управлением контрразведывательной защиты объектов критической инфраструктуры и противодействия финансированию терроризма Службы безопасности Украины (СБУ). Издание «Зеркало недели» писало, что инициатором его отставки в прошлом месяце был лично президент Владимир Зеленский.

По версии следствия, организованная группа была создана в 2021 году для контроля денежных средств АО «Укржелдорога». С июня по декабрь 2022 года Шило обеспечил избрание заранее определенной компании поставщиком силовых трансформаторов, мотивируя это решение мерами в связи с «угрозой национальной безопасности». По данным САП, поставки осуществлялись по завышенной стоимости, что нанесло ущерб «Укржелдороге» в размере 94,8 млн грн. Эти средства были похищены участниками преступной группировки, считают в САП.

В НАБУ сообщили, что компанию-поставщика возглавлял гражданин Белоруссии, который «имеет прямые связи с Россией». Трансформаторы были закуплены в Узбекистане через зарегистрированную в Болгарии фирму и перепроданы «Укржелдороге». На 53 млн грн ($1,3 млн) на банковских счетах компании-поставщика наложен арест, добавили в НАБУ.

Задержаны лидер, соорганизатор и два участника группировки, им предъявили обвинения по ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 УК Украины.

Шило родился в 1990 году в Харькове, окончил Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого. В 2012 году поступил на службу в СБУ, с 2021-го по 2022-й был советником офиса президента. После этого вновь вернулся в СБУ, где за все годы службы стал фигурантом многочисленных коррупционных скандалов.