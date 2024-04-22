В заблокированные жителями армянские села направили спецназ

В армянское село Киранц в Тавушской области направили отряд спецназа после того, как жители Киранца и соседнего Воскепара перекрыли дорогу у населенных пунктов в знак протеста против передачи территории сел Азербайджану в рамках делимитации армяно-азербайджанской границы. Об этом сообщает армянский новостной портал Hraparak со ссылкой на члена фракции «Армения» Нацсобрания Гарника Даниеляна.

Жители села продолжают оставаться на месте. Ранее переговоры с митингующими с призывом разблокировать дорогу провели полицейские, сообщает портал NEWS.am.

Дорогу жители Тавушской области заблокировали 20 апреля. Граждане выступили против принятого 19 апреля Баку и Ереваном решения о делимитации границы. Процесс определения границ стороны решили начать с сел в Тавушском регионе.

На акцию против процедуры вышли жители нескольких армянских сел. По словам участников митинга, премьер Армении Никол Пашинян обещал, что Ереван не будет передавать Баку села в рамках процесса определения границ.

Позднее в села Воскепар и Киранц прибыли военные, чтобы разминировать территории в рамках делимитации. Жители населенных пунктов блокировали автодорогу Ереван-Тбилиси на ближайшем к ним участке.