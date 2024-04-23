Кадры задержания участника покушения на экс-сотрудника СБУ в Москве

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ФСБ показала кадры задержания и допроса третьего фигуранта дела о покушении на бывшего сотрудника СБУ Василия Прозорова. Его машину подорвали в Москве 12 апреля. Взрыв произошел во дворе жилого дома на Коровинском шоссе на севере Москвы. Сам Прозоров получил травмы, но говорил, что у него все в порядке.

Задержанный фигурант — 1995 года рождения. Следствие считает, что он проводил видеонаблюдение за домом Прозорова, чтобы узнать, где и как он оставляет автомобиль. Также он переводил курьеру 10 тыс. руб. за доставку из Литвы в Россию средств подрыва, которые были сделаны в виде косметических средств, сообщили в ФСБ. До этого силовики задержали двух фигурантов дела — исполнителя, россиянина Владимира Головченко и курьера Ивана Паскаря.