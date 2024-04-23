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В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции парада

В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе на репетиции парада
Погибшие были членами экипажа. Их тела для опознания перевезли в госпиталь, следователям поручили начать расследование произошедшего

В Малайзии два вертолета столкнулись в воздухе во время репетиции военного парада, погибли 10 человек, сообщает пресс-служба военно-морских сил страны в соцсети Х (Twitter).

Все погибшие были членами экипажа. Тела направили в военный госпиталь для опознания. Военно-морские силы поручили следственной комиссии начать расследование по факту крушения.

Столкновение произошло на военно-морской базе Лумут в западном штате Перак. Семь членов экипажа находились на борту вертолета HOM-AW139, трое — в вертолете Fennec.

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Фото:Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ

Зимой 2022 года в Магаданской области вертолет Ми-8 при посадке на стройплощадке столкнулся со строительным вагончиком. Вертолет опрокинулся набок, пострадал член экипажа.

Начался пожар, огонь полностью уничтожил воздушное судно. Прокуратура инициировала проверку ЧП, причиной падения вертолета назвали неисправность двигателя.

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Дарья Беспалько
Малайзия вертолеты ЧП столкновение
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