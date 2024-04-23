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Военная операция на Украине ,  
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В Ульяновской области упал беспилотник

Упавший беспилотник обезвредили в Ульяновской области
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Обнаруженный в Ульяновской области беспилотник обезвредили, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, 20 апреля БПЛА упал на территории сельскохозяйственного производственного кооператива. С дроном работали саперы, аппарат вывезли с места падения.

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Политика

После начала военной операции на Украине в российских регионах регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. В Ульяновской области официально не фиксировали появление дрона на территории региона.

Однако 2 апреля губернатор области после атак БПЛА на ближайшие к региону Самарскую область и Татарстан поручил сформировать в округах оперативные аварийные бригады. Специалисты таких групп будут ликвидировать последствия атак беспилотников на коммунальные и энергетические сети. Кроме того, глава области поручил дооснастить сотрудников экстренных служб средствами связи.

В Ульяновской области упал беспилотник
В Ульяновской области упал беспилотник

 

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Теги
Ульяновская область беспилотники Военная операция на Украине
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