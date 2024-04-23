В Ульяновской области упал беспилотник

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Обнаруженный в Ульяновской области беспилотник обезвредили, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным агентства, 20 апреля БПЛА упал на территории сельскохозяйственного производственного кооператива. С дроном работали саперы, аппарат вывезли с места падения.

После начала военной операции на Украине в российских регионах регулярно сообщают об атаках украинских беспилотников. В Ульяновской области официально не фиксировали появление дрона на территории региона.

Однако 2 апреля губернатор области после атак БПЛА на ближайшие к региону Самарскую область и Татарстан поручил сформировать в округах оперативные аварийные бригады. Специалисты таких групп будут ликвидировать последствия атак беспилотников на коммунальные и энергетические сети. Кроме того, глава области поручил дооснастить сотрудников экстренных служб средствами связи.