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Посольство России в Мехико опровергло данные о повышении пошлин на пиво

Посольство в Мехико: Россия не повышала пошлины на импорт мексиканского пива

Российское посольство в Мехико опровергло информацию о повышении тарифов на импорт в Россию мексиканского пива. Об этом ведомство написало в Х.

20 апреля Forbes Mexico и Latinus со ссылкой на российский Минпромторг сообщили, что Россия в 2,5 раза повышает пошлины на импорт пива из недружественных стран, в том числе из Мексики.

«Нам очень жаль, что некоторые издания самовольно решают включить Мексику в список недружественных стран <...> В этом смысле нам только остается поднять бокал за замечательное мексиканское пиво, которое продолжает поставляться в Россию», — говорится в сообщении.

В России есть список недружественных стран, но Мексика не входит в их число, подчеркнули в диппредставительстве.

Пошлину на ввоз пива из недружественных стран повысили в 2,5 раза
Экономика
Фото:David Inderlied / dpa / Global Look Press

19 апреля в России ввозную пошлину на пиво из недружественных стран увеличили в 2,5 раза, до €0,1 за литр. Изменения вступают в силу 26 апреля и действуют до конца этого года.

Посольство России в Мехико опровергло данные о повышении пошлин на пиво
Посольство России в Мехико опровергло данные о повышении пошлин на пиво

В пресс-релизе Минпромторга говорилось, что мера не является запретительной и позволит выровнять конкурентные условия для российских производителей.

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Теги
Мексика импортные пошлины пиво Минпромторг опровержение
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