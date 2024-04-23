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Политика ,  
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Глава молдавской оппозиционной партии заявила об угрозах от спецслужб

Лидер молдавской партии «Возрождение» заявила об угрозах из-за визитов в Москву

Лидер оппозиционной молдавской партии «Возрождение» Наталья Параска заявила, что представители спецслужбы пригрозили ей уголовной ответственностью из-за частых поездок в Москву и встреч с официальными лицами. Об этом она сообщила ТАСС после допроса сотрудниками Службы информации и безопасности Молдавии.

«Мне намекнули на предательство родины и спросили, осознаю ли я последствия», — сказала Параска. Она добавила, что, по мнению молдавских властей, Россия «является страной-агрессором».

В Кишиневе на несколько часов задержали делегатов съезда в Москве
Политика
Фото:Wikimedia Commons

Параску и еще нескольких оппозиционных депутатов на несколько часов задержали в аэропорту Кишинева после съезда в Москве, на котором беглый молдавский политик и бизнесмен Илан Шор и башкан Гагаузии Евгения Гуцул объявили о создании предвыборного блока «Победа-Виктория».

По словам депутата парламента Молдавии Марины Таубер, молдавские власти оказывают давление на людей, «которые выступают за сближение с Российской Федерацией и Евразийским экономическим союзом».

В блок «Победа-Виктория» вошли партии «Возрождение», «Шанс», «Альтернатива и силы спасения Молдовы» (FASM) и «Виктория».

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Теги
Молдавия угрозы оппозиция Илан Шор
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