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Военная операция на Украине ,  
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Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе

Мэр Харькова Терехов после обрушения телевышки сообщил о новых взрывах
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Анастасия Власова / Getty Images
Фото: Анастасия Власова / Getty Images

В Харькове звучат взрывы, сообщил глава города Игорь Терехов. Глава харьковской областной администрации Игорь Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.

Ранее сегодня в Харькове после взрыва обрушилась телевышка. В городе фиксировались перебои с сигналами цифрового телевещания.

В течение последних нескольких недель в результате ударов в Харьковской области возникли проблемы с энергоснабжением. Власти сообщали о повреждении целого ряда инфраструктурных объектов.

Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.

В Харькове после удара обрушилась телебашня
Политика
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, на уничтоженной телевышке в Харькове было установлено координационное устройство ПВО ВСУ.

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Мэр Харькова сообщил о взрыве в городе
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