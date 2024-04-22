Мэр Харькова сообщил о взрывах в городе
В Харькове звучат взрывы, сообщил глава города Игорь Терехов. Глава харьковской областной администрации Игорь Синегубов призвал жителей оставаться в укрытиях.
Ранее сегодня в Харькове после взрыва обрушилась телевышка. В городе фиксировались перебои с сигналами цифрового телевещания.
В течение последних нескольких недель в результате ударов в Харьковской области возникли проблемы с энергоснабжением. Власти сообщали о повреждении целого ряда инфраструктурных объектов.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Глава пророссийской военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил ТАСС, что, по предварительным данным, на уничтоженной телевышке в Харькове было установлено координационное устройство ПВО ВСУ.
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