Верховный суд приостановил деятельность Партии дела

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Верховный суд России приостановил на два месяца деятельность Партии дела, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Судом удовлетворен иск Минюста о приостановлении деятельности Партии дела», — сказала собеседница агентства. Причиной подачи иска, по данным агентства, стали выявленные нарушения.

РБК направил запрос в пресс-службу Верховного суда.

В случае когда партия нарушает законодательство, Минюст выносит ей предупреждение и устанавливает сроки устранения нарушений. Если партия не устраняет нарушения, министерство может обратиться в Верховный суд для приостановки работы партии.

Согласно закону, партии обязаны располагать отделениями в не менее чем половине регионов страны, которых после осенних референдумов в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях стало 89. Кроме того, закон предъявляет требования к числу членов партии и размерам ее региональных отделений.

Партия дела была создана в 2012 году, председатель ее федерального совета — предприниматель Константин Бабкин. Своей миссией партия видит «приведение к власти людей дела, творцов». Также среди целей объединения обозначены «строительство великой объединенной державы» и создание политической и общественной системы, «где права гражданина надежно защищены, где власть ответственна перед народом, где главенствует закон».