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Автомобиль въехал в остановку в Саратове

Автомобиль въехал в остановку автобусов в Саратове

Автомобиль въехал в остановку в Саратове
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В Саратове столкнулись три легковых автомобиля и автобус, одна из машин въехала в остановку общественного транспорта. Об этом сообщила прокуратура Саратовской области в своем телеграм-канале.

По данным ведомства, на улице 50 лет Октября, напротив торгово-развлекательного центра «Тау Галерея», столкнулись легковые автомобили Opel Astra, Lada 21114, Lada Vesta и пассажирский автобус. От удара водитель Lada Vesta потерял управление и въехал в остановку общественного транспорта.

Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области
Фото: Прокуратура Саратовской области

В результате ДТП пострадали водители машин и люди, стоящие на остановке. Им оказывают медицинскую помощь. На место происшествия выехал заместитель прокурора Ленинского района Саратова Артур Амбарцумян. Прокуратура контролирует установление обстоятельств ДТП.

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Управление МВД по Саратовской области сообщило в своем телеграм-канале, что в больницу после столкновения автомобилей попали водители двух легковушек и две женщины-пешехода. Телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городскую Госавтоинспекцию уточняет, что травмы получили 47-летний водитель Lada 21114, 27-летний водитель Opel Astra и женщины-пешеходы в возрасте 36 и 42 лет.

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