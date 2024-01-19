Как ехал въехавший в остановку в Москве автомобиль. Видео

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Перед тем, как врезаться в остановку автобусов, машина «Нива» в Москве виляла на дороге. Это видно на кадрах, которые опубликовал департамент транспорта Москвы. Водитель, который был за рулем, говорил, что машину занесло после сильного снегопада. Во время аварии пять человек пострадали.