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Общество ,  
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Как ехал въехавший в остановку в Москве автомобиль. Видео

Появились кадры со въехавшим в остановку в Москве автомобилем

Как ехал въехавший в остановку в Москве автомобиль. Видео
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Перед тем, как врезаться в остановку автобусов, машина «Нива» в Москве виляла на дороге. Это видно на кадрах, которые опубликовал департамент транспорта Москвы. Водитель, который был за рулем, говорил, что машину занесло после сильного снегопада. Во время аварии пять человек пострадали.

В Москве пять человек пострадали из-за врезавшейся в остановку «Нивы»
Общество
Фото:moscowproc / Telegram

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