Родные Аббасова хотели сдать его полиции, когда узнали о смерти Ковалева

Родные Аббасова собирались сдать его полиции, но он сбежал

Шахин Аббасов (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Родня Шахина Аббасова, обвиняемого в убийстве москвича из-за замечания о неправильной парковке, планировала сдать его правоохранительным органам, когда узнала, что раненый им Кирилл Ковалев скончался, сообщил в суде адвокат, передает «РИА Новости».

Замоскворецкий суд Москвы рассматривал ходатайство об аресте Аббасова и других пятерых фигурантов дела об убийстве.

«Они [родственники] звонили в полицию, когда узнали, что погиб [потерпевший], звонили, чтобы сдать его в полицию, слезы матери сыграли свою роль. Они утром должны были пойти сдаваться в ближайший отдел полиции, но получилось так, что сбежали», — рассказал защитник.

В то же время следователь отметил, что доказательств этому заявлению нет.

Убийство, о котором идет речь, произошло 18 апреля. Аббасов припарковал свой автомобиль на тротуаре вблизи подъезда жилого дома, расположенного на улице Краснодарской. 24-летний местный житель Кирилл Ковалев сделал ему замечание из-за неправильной парковки, после чего между ними завязалась драка. Обвиняемый избил москвича и ударил его ножом в живот. Потерпевший скончался в больнице, а нападавший скрылся. В машине у Аббасова нашли пистолет и нож.

Аббасова задержали в Ростовской области 19 апреля. За день до этого следователи задержали отца и друга подозреваемого. Аббасова и еще троих фигурантов дела объявляли в федеральный розыск.