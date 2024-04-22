В Николаеве прозвучал взрыв

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В Николаеве произошел взрыв, сообщило украинское издание «Суспiльне». О нескольких взрывах в городе также пишет «Страна.ua».

Оба издания сообщили о взрывах около 12:45 мск. По информации сервисов, отслеживающих оповещения о воздушной тревоге, на тот момент она не была объявлена в регионе. Сейчас ее сигналы звучат только в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

Позднее глава областной администрации Виталий Ким сообщил, что взрыв был контролируемым: его произвели сотрудники экстренных служб в Шевченковской сельской общине Николаевской области. Он предупредил жителей, что может прозвучать еще один взрыв.

Шевченковская сельская община и село Шевченково расположены примерно в 10 км к юго-востоку от Николаева.

Минобороны России подчеркивает, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.