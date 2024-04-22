Парламент Грузии рассмотрит запрет женитьбы до 18 лет

В Грузии рассмотрят поправку о возможности вступить в брак только с 18 лет

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

В Грузии рассматривают возможность повысить минимальный возраст заключения брака до 18 лет, сообщил спикер парламента Шалва Папуашвили. Поправку могут внести в рамках защиты традиционных ценностей и борьбы с ЛГБТ (международное движение признано экстремистским и запрещено в России).

С 2016 года в Гражданском кодексе страны закрепили положение, разрешающее несовершеннолетним вступить в брак только по разрешению суда, которое можно получить с 17 лет, и при наличии серьезной причины, такой как рождение ребенка. Ранее в брак можно было вступить с 16 лет, получив предварительное согласие родителей или попечителя.

«Мы конституционно закрепляем брачный возраст. Это будет 18 лет. В разные времена этот возраст менялся, а сейчас это будет подкреплено Конституцией», — сказал он (цитата по fortuna.ge). Он добавил, что в 2017 году в стране уже закрепили поправки, согласно которым «брак — союз мужчины и женщины». Его целью было установить, какими должны быть брак и семья, и «никакие юридические альтернативы не допускаются», заключил Папуашвили.

Поправки в Конституцию подготовила правящая партия «Грузинская мечта». Голосование за них продлится до 17 мая, отмечает грузинский «Первый канал». Помимо закрепления возраста вступления в брак поправки подразумевают запрет на медицинские вмешательства с целью изменения пола человека, разрешают усыновлять детей только гетеросексуальным парам, а также обязывают ведомства выдавать документы, где указан один из двух полов — мужской и женский.