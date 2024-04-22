Полиция задержала жителя Лос-Анджелеса за проникновение в дом мэра города

Неизвестный проник в дом мэра Лос-Анджелеса, он задержан

Карен Басс (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Полиция Лос-Анджелеса задержала неизвестного мужчину, который забрался в дом мэра города Карен Басс, сообщила пресс-служба ведомства в социальной сети X.

По информации правоохранительных органов, злоумышленник разбил окно и проник рано утром в воскресенье в дом к мэру Басс.

Мэр и ее родные в момент инцидента находились дома, но никто из них не пострадал.

Мужчину поместили под стражу. Пока мотивы его поступка остаются неизвестными. При этом в полиции добавили, что задержанному — 29-летнему местному жителю Эфраиму Мэттью Хантеру — предъявили обвинение в проникновении в помещение с целью кражи.